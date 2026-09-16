Самарский облизбирком утвердил порядок действий при ракетной опасности на выборах

Утвержден порядок действий на объектах голосования при угрозе атаки БПЛА или ракетной опасности в Самарской области. Решение принял облизбирком совместно с антитеррористической комиссией и оперативным штабом региона. Об этом сообщает депутат самарской городской думы Дмитрий Асеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Согласно документу, до начала голосования председатели участковых комиссий и руководители организаций, где размещены помещения для голосования, обязаны отработать схему укрытий, включая защитные сооружения гражданской обороны, заглубленные помещения и зоны безопасности на первых этажах.

Главы местных администраций и руководители организаций обеспечивают доступность и готовность укрытий к приему граждан, а также наличие аптечек.

При получении сигнала «Внимание! Ракетная опасность!» (сирена или голосовое оповещение) председатель участковой комиссии обязан незамедлительно проинформировать всех находящихся в помещении для голосования.

Георгий Портнов