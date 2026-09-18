Судмедэксперты начали исследовать захоронения на Троицком кладбище в Ижевске

Сотрудники кафедры судмедэкспертизы ИжГМУ присоединились к исследованию останков с захоронений на Троицком кладбище по улице Удмуртской в Ижевске. Об этом сообщили археологи УдГУ во «ВКонтакте».

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«Уже есть первые результаты по костякам с участка на углу Советской и Удмуртской: пулевые отверстия, переломы костей и срощенные кости»,— говорится в сообщении.

Напомним, в середине июля при ремонте Удмуртской были обнаружены человеческие останки, тогда начали собирать кости и черепа. Под конец месяца на месте выявили пятую братскую могилу.

Троицкое (Нагорное) кладбище — крупнейший некрополь дореволюционного Ижевска, действовавший с 1810 по 1929 год. Площадь — около 190 тыс. кв. м. Его начали застраивать в конце 1960-х — здесь появились стадион «Зенит», Дворец спорта, Ледовый дворец, корпуса УдГУ и жилые дома. С 2007 года Троицкое кладбище имеет статус выявленного памятника археологии.

В начале июля между улицей Советской и парковкой у Троицкой церкви проводились археологические раскопки. Тогда на участке обнаружили порядка 70–80 захоронений. Всего же с начала исследований Троицкого кладбища в 2007 году археологи изучили более 2,7 тыс. могил, примерно 5–6% территории. В 2025 году в северо-западном углу бывшего некрополя, около первого корпуса УдГУ, уже велись раскопки, где обнаружили братские могилы.