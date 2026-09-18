Жительнице Ижевска вменили фиктивную постановку на учет 11 мигрантов

32-летнюю жительницу Ижевска обвинили в фиктивной постановке на учет 11 уроженцев Средней Азии. Об этом сообщили в МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что обвиняемая прописала мигрантов в квартире на ул. Вадима Сивкова без предоставления им жилплощади. Возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев (ст. 322.3, до пяти лет лишения свободы).

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что 17 граждан иностранных государств выдворили из республики за нарушения миграционного законодательства РФ. Всего в ходе операции «Нелегальный мигрант» проверили более 570 иностранцев и выявили 177 нарушений.