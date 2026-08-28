17 иностранцев выдворят из страны за нарушения законодательства в Удмуртии

177 нарушений миграционного законодательства выявили сотрудники МВД при силовой поддержке СОБР «Соболь» и ОМОН «Барс» Росгвардии в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии, в том числе 76 нарушений допустили сами иностранные граждане. Всего в ходе операции «Нелегальный мигрант» проверили более 570 иностранных граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление Росгвардии по Удмуртии Фото: управление Росгвардии по Удмуртии

Правонарушителей оштрафовали на сумму более 450 тысяч рублей. Кроме того, по 17 иностранцам принято решение об административном выдворении за пределы РФ, из них 15 будут выдворены принудительно.

23 нарушителям запретили въезд в Россию, 13 гражданам сокращен срок временного пребывания.

Кроме этого, по фактам фиктивной постановки на учет иностранцев по месту жительства и пребывания возбуждено 6 уголовных дел.