Бензин в Нижегородской области за неделю подешевел на 0,1%

Средняя стоимость бензина за неделю с 8 по 14 сентября уменьшилась в Нижегородской области на 0,1% по сравнению с предыдущей неделей. Она составила 75,71 руб. за литр, подсчитал Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензин марки АИ-95 и дизельное топливо подешевели на 0,4% - до 78,77 и 78,85 руб. соответственно.

Подорожали бензин марки АИ-92, с 70,3 руб. до 70,48 руб. за литр (на 0,2%), и марки АИ-98 и выше – с 96,61 руб. до 96 руб. за литр (на 0,3%).

Как писал «Ъ-Приволжье», на неделе с 1 по 7 сентября бензин в Нижегородской области подорожал на 0,3%.

Егор Емельянов