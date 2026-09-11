Бензин в Нижегородской области за неделю подорожал на 0,3%

Средняя стоимость бензина за неделю с 25 по 31 августа выросла в Нижегородской области на 0,3% по сравнению с предыдущей неделей. Она составила 75,79 руб. за литр, подсчитал Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Бензин марки АИ-92 подорожал с 70,02 руб. до 70,3 руб. за литр (на 0,4%). Топливо марки АИ-95 поднялось в цене с 78,86 руб. до 79,06 руб. (на 0,25%), марки АИ-98 и выше — с 96,46 руб. до 96,61 руб. (на 0,15%).

Дизельное топливо подорожало незначительно — на 0,01% (до 79,14 руб. за литр).

Егор Емельянов