В Белгородской области 8-летний ребенок поднял боеприпас и погиб при взрыве

В поселке Ракитное Белгородской области в пятницу, 18 сентября, погиб 8-летний мальчик. Ребенок обнаружил на территории домовладения взрывоопасный предмет и поднял его. В результате боеприпас сдетонировал. О происшествии сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Уважаемые жители, объясните еще раз вашим близким, поговорите с детьми и помните: если вы заметили взрывоопасные или подозрительные предметы, пожалуйста, сначала отойдите от них на безопасное расстояние и позвоните по телефону единой диспетчерской службы 112»,— обратился к белгородцам врио главы региона.

«Ъ-Черноземье» сегодня также сообщал, что за прошлые сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 147 раз. Один мирный житель погиб при ударе беспилотника по «Газели» в Шебекинском округе. В Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 14 человек, среди которых есть 17-летний подросток.

Денис Данилов