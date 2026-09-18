Один человек погиб и 14 ранены в результате ударов ВСУ в Белгородской области

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области 147 раз. Один мирный житель погиб в Шебекинском округе. Также в Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 14 человек, среди которых есть подросток. Об этом 18 сентября рассказал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В оперативном штабе региона уточнили, что мужчина погиб накануне в селе Ржевка при атаке беспилотника на «Газель», принадлежащую предприятию. Пострадавшему юноше 17 лет. Он был ранен в селе Замостье в результате детонации FPV-дрона и отправлен в детскую областную клиническую больницу.

«Кроме того, вчера стало известно о погибшем 16 сентября мужчине в Краснояружском округе»,— добавил Александр Шуваев.

Удары ВСУ накануне были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Зафиксировано 11 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Семь раз взрывные устройства были сброшены с БПЛА. За сутки сбито и подавлено 187 беспилотных летательных аппаратов.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 629 украинских беспилотников самолетного типа. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны ликвидировали в Курской и Орловской областях.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки Белгородская область подверглась атакам со стороны Украины 86 раз. Пострадали девять мирных жителей в Валуйском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах.

Денис Данилов