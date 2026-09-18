Экс-директор ДиРОН получил условный срок за мошенничество в Нижнем Новгороде

Бывшего директора ГП НО «Достройка и реконструкция объектов недвижимости» (ДиРОН) Игоря Коробейникова и бывших подрядчиков признали виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при сносе расселенного дома на улице Грузинской в Нижнем Новгороде. Как сообщили в Нижегородском райсуде, Игорь Коробейников получил четыре года условно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Андрей Русских получил три года условно, Николай Молостов и Дмитрий Салов — по 2,5 года условно.

Суд установил, что руководитель ДиРОН после демонтажа объекта культурного наследия регионального значения заключил с юрлицами фиктивные договоры на работы, выполненные ранее другим подрядчиком. Сумма ущерба превысила 3 млн руб.

Подсудимые признали вину в полном объеме, ущерб возместили. Приговор в законную силу пока не вступил.

Галина Шамберина