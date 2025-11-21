Бывшего директора госпредприятия ДИРОН судят за снесенный дом

Нижегородский райсуд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего директора ГП НО «Достройка и реконструкция объектов недвижимости» (ДИРОН) Игоря Коробейникова и бывших подрядчиков по госконтракту на демонтаж дома. В 2022 году была проведена госзакупка по сносу старого расселенного дома на Грузинской улице Нижнего Новгорода.

Дом снесли, строительные отходы вывезли, но полицейское следствие предполагает, что в ходе исполнения этого госконтракта руководитель ДИРОНа вместе с подельниками похитили более 3 млн руб. из 5 млн бюджетных средств, выделенных на работы по демонтажу объекта и утилизации лома.

Как рассказали участники процесса, потерпевшим по делу о мошенничестве было признано минимущества Нижегородской области. Однако на допросе представитель министерства не смог точно обосновать, какой ущерб и как именно был нанесен бюджету. Под протокол потерпевший сообщил суду, что обстоятельства этого преступления в минимущества узнали от сотрудников полиции после начала расследования.

Иван Сергеев