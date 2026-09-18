Термальный комплекс «Чебер» в Ижевске планируют открыть весной 2027 года

Термальный комплекс «Чебер» на территории бывшего санатория «Сосновый» в Ижевске планируют открыть весной 2027 года, сообщили в администрации города. В создание комплекса планируется вложить 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Проект предполагает размещение бассейнов и банного комплекса. В частности, на месте бывшей зимней оранжереи предусмотрены бассейны «ардон» и «Зимний сад». В комплексе запланировано несколько банных пространств: «Пужым», «Удмуртские травы», «Чебер», «Медовая», «Туман», русская парная и сауна для детей.

«Радует, что в основе концепции комплекса — культура и образы удмуртского народа, которые будут прослеживаться в интерьерах и пространствах. Кроме того, все растения и скульптуры из зимнего сада, созданного в 1989 году по проекту художника Александра Сарычева, тоже сохранены. Знаменитая лиана останется украшением большого бассейна, мозаика тоже сохранится. Для меня и для жителей города очень важно сберечь традиции и объекты этого легендарного профилактория, который много-много лет оздоравливал наших заводчан»,— сказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что площадь комплекса превысит 22,5 тыс. кв. м. Ежедневная вместимость терм составит до 1 тыс. посетителей. Курорт «Чебер» помимо терм будет включать в себя гостиницу, санаторий, детский аквапарк, ресторан удмуртской кухни, магазин-музей удмуртской культуры и семейный клуб.

Комплекс «Сосновый» принадлежал ООО «РТ-Капитал» (Госкорпорация Ростех). В июне по итогам торгов собственником объекта стало ООО «Чебер». Работы начались в середине лета. Сам санаторий, гостиница и физкультурно-оздоровительный комплекс продолжают работать.