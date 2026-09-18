Выставки и тематические мероприятия состоятся в Ижевске ко Дню оружейника

Различные выставки и тематические мероприятия пройдут в Ижевске ко Дню оружейника. Программа празднования ознаменована юбилеями АК-47 и местного оружейного производства, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Музей имени Калашникова Фото: Музей имени Калашникова

Вчера, 17 сентября, в Музейно-выставочном комплексе имени М. Т. Калашникова открылась выставка «Профессия — оружейник» (6+) «Экспозиция позволит проследить весь путь рождения стрелкового оружия: от чертежей отдела главного конструктора до готового изделия, прошедшего испытания»,— говорится в сообщении. Среди экспонатов — подлинные чертежи, основные узлы стрелкового оружия, архивные документы и др.

18-19 сентября в музее откроется выставка работ студентов Ижевского машиностроительного техникума «Магия металла» (6+). В субботу в 11:00 пройдут мастер-классы по художественной обработке металла и чеканке на фольге.

19 сентября, в воскресенье, на открытой площадке комплекса состоится открытый городской конкурс по стрельбе из пневматики «Меткий стрелок» (12+). Соревнования пройдут в 12-й раз. Они направлены «на повышение интереса молодежи к оружейной истории Ижевска и воспитание патриотичной и социально ответственной личности».

Ряд мероприятий пройдут в Национальном музее Удмуртии. 18 сентября, сегодня, в 18:30 начнется автобусная экскурсия «Город оружейников» (6+). 19 сентября запланированы различные тематические экскурсии, книжные выставки и интерактивные занятия.

«В Республиканской библиотеке для детей и юношества состоятся медиаобзоры по Военно-историческому музею артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург) и экспозиции Тульского государственного музея оружия»,— говорится в сообщении.

Праздничная программа завершится конкурсом хоров предприятий оборонно-промышленного комплекса «Заводовидение-2026. Битва хоров» (6+) на Центральной площади Ижевска 19 сентября в 19:00.

16 сентября в Музейно-выставочном комплексе имени М. Т. Калашникова прошел первый Оружейный пресс-клуб. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что 18 сентября на спортивном комплексе «Чекерил» пройдут финалы республиканских патриотических проектов «Гвардия» (12+) и «Равняемся на Героев» (12+).