Финалы конкурсов «Гвардия» и «Равняемся на Героев» пройдут в Ижевске 18 сентября

Финалы республиканских патриотических проектов «Гвардия» (12+) и «Равняемся на Героев» (12+) пройдут на спортивном комплексе «Чекерил» в Ижевске 18 сентября. Об этом на брифинге о мероприятиях на День оружейника рассказал и. о. министра молодежной политики Максим Файзулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Равняемся на Героев» — смотр-конкурс по строевой подготовке. В нем примут участие 1,4 тыс. подростков, объединенных в 65 команд. Они готовились к состязаниям около года. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что конкурс перенесли со Дня победы на День оружейника в целях обеспечения безопасности. Проект реализуется с 2021 года.

«Гвардия» — военно-патриотическая спартакиада на Кубок имени конструктора Михаила Калашникова. Соревнования пройдут в четырех категориях, в них участвуют учащиеся школ, студенты СПО, вузов и работающая молодежь. За победу сразятся 60 команд. Участники преодолеют трассу протяженностью 2,5 км с 15 препятствиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Победители и призеры отправятся в поездки по местам боевой славы. Команды, занявшие первые места, отправятся в Екатеринбург, Пышму и Нижний Тагил.

На территории «Чекерила» для зрителей будут работать интерактивные площадки: предприятия Удмуртии покажут свои разработки, силовые структуры — вооружение. В частности, Омский автобронетанковый институт привезет образцы техники и роботизированные установки. Запланированы мастер-классы, лекции и показательные выступления спецподразделений.

«День оружейника — это праздник для наших предприятий и для всей молодежи республики. Мы объединяем патриотические проекты, чтобы каждый молодой человек мог проявить себя, почувствовать сопричастность к истории и будущему Удмуртии»,— отметил господин Файзулин. Проекты реализуются по нацпроекту «Молодежь и дети».