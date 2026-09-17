«Квадрат» в новостройках Ижевска подорожал на 17% за год

Средняя цена 1 кв. м в новостройках Ижевска достигла 149,9 тыс. руб. в сентябре. «Квадрат» подорожал на 17% за год и на 2,6% — относительно второго квартала. Такие данные приводит портал «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В среднем по 40 исследуемым городам РФ 1 кв. м оценивается в 188,2 тыс. руб. За год прирост составил 8%, за квартал — 1,3%. «В третьем квартале продажи в сегменте новостроек увеличились по сравнению со вторым кварталом (+11%), но остались на достаточно низком уровне относительно прошлого года (-15% к третьему кварталу 2025-го)»,— отметил директор направления первичной недвижимости портала Артем Глебов.

По его прогнозу, в четвертом квартале спрос может быть ограничен из-за новых условий семейной ипотеки. Эксперт допустил, что интерес к новостройкам немного вырастет из-за сезонного фактора и увеличения доступности рыночной ипотеки.

Напомним, в среднем житель Ижевска тратит 37% месячной зарплаты на аренду двухкомнатной квартиры при ставке 32,8 тыс. руб. На аренду однокомнатной квартиры уходит 28% зарплаты. Стоимость съема такого жилья достигает 24,4 тыс. руб.