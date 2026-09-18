«Союзмультфильм» взыскал с ижевского ИП более 120 тысяч рублей за «Чебурашку»

По иску «Союзмультфильма» с ИП из Ижевска взыскали 120 тыс. руб. за использование изображений «Чебурашки» и «Крокодила Гены». Такое решение 15 сентября принял Арбитражный суд Удмуртии. Соответствующее постановление «Ъ-Удмуртия» нашел в Картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Помимо этого, с бизнесмена взыщут 1,1 тыс. руб. судебных расходов на приобретение товара, 342 руб. почтовых расходов и 11 тыс. руб. госпошлины. По основному ОКВЭД ИП Нусратуллои Немонзода занимается розничной торговлей в нестационарных торговых объектах и на рынках текстиля, одежды и обуви. Решение в законную силу не вступило.

Ранее Арбитражный суд оштрафовал ИП из Ижевска за продажу товаров с изображением «Ежика» из «Смешариков».