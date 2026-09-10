ИП в Ижевске оштрафован за продажу товара с изображением «Ежика» из «Смешариков»

Арбитражный суд Удмуртии оштрафовал ижевскую предпринимательницу за нарушение авторских прав на товарный знак, связанный со «Смешариками». Она продавала товары с изображением «Ежика» из мультфильма. Соответствующее решение обнаружил «Ъ-Удмуртия» в Картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

ИП Елена Курбанмагомедова обязали заплатить по 10 тыс. руб. в пользу ООО «Мармелад Медиа» и ООО «Смешарики», а также 10,8 тыс. руб. судебных издержек и 20 тыс. руб. госпошлины. По данным портала «Чекко», основной ОКВЭД предпринимательницы — продажа различной домашней утвари и посуды.

Напомним, ранее с другого ИП из Ижевска взыскали 80 тыс. руб. за продажу детских купальников с изображением персонажей из мультсериала «Малышарики».