Театр оперы и балета в Екатеринбурге открыл 115-й сезон премьерой «Корсар»

Екатеринбургский театр оперы и балета («Урал Опера Балет») 17 сентября открыл 115-й сезон мировой премьерой балета «Корсар», сообщили в департаменте информационной политики региона. Представление посетили губернатор Денис Паслер и полпред УрФО Артем Жога.

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«Корсар» — балет, впервые поставленный в Париже в 1856 году по мотивам одноименной поэмы Джорджа Байрона. Канонической версии произведения не существует, поэтому «Урал Опера Балет» создал собственную постановку: театр заново разработал сценарий и заказал оригинальную музыку. В этой постановке современная сценография сочетается с фрагментами исторических версий. Премьерные показы также пройдут 19, 20, 25 и 26 сентября, а затем 27, 28 и 29 ноября.

В спектакле задействовали всю балетную труппу, симфонический оркестр театра и солисток оперной труппы. Композитором выступил Дмитрий Мазуров, хореографом — Константин Хлебников, режиссером — Максим Соколов. Сценографию создала Анастасия Юдина, костюмы — Елена Трубецкова, свет — Константин Бинкин. Дирижер спектакля — дирижер Большого театра России Павел Клиничев. Постановка создана в сотрудничестве театра с попечительским советом.

Кроме того, 30 сентября в театре состоится премьера оперы Петра Чайковского «Чародейка».

Ирина Пичурина