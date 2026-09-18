В Екатеринбурге создали мурал в честь визита Фиделя Кастро на Средний Урал

Мурал, посвященный визиту Фиделя Кастро в Свердловскую область в 1963 году, открыли в Екатеринбурге в рамках художественной программы проекта «Россия и Куба: кубатура культурных кодов». Он появился на фасаде Университетского колледжа Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ), сообщили в департаменте информационной политики региона.

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Изображение площадью 435 кв. м создали молодые художники-муралисты Владислав Тахтаулов, Николай Бердиченко и Дмитрий Яблонский. Рисунок был вдохновлен двухдневным визитом лидера кубинской революции на «Уралмашзавод», где он осмотрел цеха, а позднее произнес трехчасовую речь. В скором времени будут завершены еще два мурала на тему дружбы России и Кубы.

Фидель Кастро и его соратники прибыли в аэропорт Кольцово в Свердловске 13 мая 1963 года. В честь его визита в городе устроили парад: лидер кубинской революции ехал в открытом автомобиле в сопровождении первого секретаря Свердловского обкома КПСС Константина Николаева. Толпа из желающих посмотреть на Фиделя Кастро растянулась от УПИ до Уралмаша. На «Уралмашзаводе» он побеседовал с рабочими и руководством завода, а затем провел трехчасовой митинг на площади.

Перед открытием мурала посол Кубы в России Энрике Орта Гонсалес посетил Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. «В рамках встречи с господином послом обсудили развитие партнерства региона с Кубой. Он отметил, что хотел бы вернуться в Екатеринбург с полноценным рабочим визитом для ознакомления с промышленной инфраструктурой, фармацевтической отраслью, образовательным и научным потенциалом»,— рассказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

Ирина Пичурина