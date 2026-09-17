В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ пострадали девять человек

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась атакам со стороны Украины 86 раз. Пострадали девять мирных жителей в Валуйском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах. Пятеро из них продолжают лечение в стационарах. Кроме того, в больнице скончалась мирная жительница, получившая тяжелые ранения при ударе БПЛА по автомобилю в Белгородском районе еще 21 августа. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В региональном оперативном штабе уточнили, что в селе Кукуевка Валуйского округа дрон атаковал легковой автомобиль — раненого после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. В Краснояружском округе при ударе по предприятию в поселке Отрадовском травмы получила мирная жительница. В поселке Красная Яруга из-за атаки БПЛА пострадали два человека. Все трое госпитализированы в городскую больницу № 2 Белгорода. В селе Венгеровка Ракитянского округа дрон ударил по грузовику — водитель получил ранения. В поселке Пролетарском из-за детонации беспилотника также ранена мирная жительница. Еще один человек пострадал при атаке беспилотника на многоквартирный дом в городе Шебекино Шебекинского округа — его доставили в Белгородскую областную клиническую больницу. В хуторе Ржавец при детонации дрона на территории предприятия пострадал мирный житель. Он находится на стационарном лечении в Белгородской областной клинической больнице. В селе Ржевка при атаке дрона на легковой автомобиль ранен человек. Он лечится дома.

Также в городскую больницу №2 Белгорода обратился мирный житель, который получил акубаротравму вследствие атаки дрона в поселке Октябрьском Белгородского округа 1 сентября. В городе Шебекино Шебекинского округа в ЦРБ поступил человек с последствиями при детонации боеприпаса 14 сентября. Дальнейшее лечение обоих будет амбулаторным.

Ударам подверглись Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский, Ровеньский, Чернянский, Шебекинский и Яковлевский округа. За сутки зафиксировано шесть сбросов взрывных устройств. Дежурные расчеты ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы перехватили и уничтожили 105 беспилотников.

За предыдущие сутки Белгородская область подвергалась атакам 40 раз. Тогда в Грайворонском округе погиб местный житель, еще четыре человека получили ранения.

Кабира Гасанова