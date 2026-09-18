Надымчанина арестовали за попытку сжечь коллегу на костре

Городской суд Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) поместил под стражу жителя, который обвиняется в том, что облил бензином и поджег своего коллегу. Как сообщили в суде, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шапран / Коммерсантъ Фото: Андрей Шапран / Коммерсантъ

Как считает следствие, инцидент произошел 10 сентября — с помощью поджога обвиняемый решил заставить страдать коллегу и убить его. Он облил его бензином и толкнул в горящий костер. Одежда и тело коллеги загорелись.

Защита обвиняемого просила суд назначить ему домашний арест в качестве меры пресечения, однако эта мера не соответствовала тяжести предъявленного обвинения.

Ирина Пичурина