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Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова проголосовала на выборах в Госдуму

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова проголосовала на выборах депутатов в Госдуму. Об этом она рассказала в Мах.

Фото: Ольга Абрамова, Мах

Фото: Ольга Абрамова, Мах

«Этот наш с вами выбор определит то, какими будут приоритеты в государственной политике в ближайшие пять лет»,— написала она.

Напомним, в Удмуртии почти 1,1 тыс. избирательных комиссий приступили к работе, задействовано более 10,5 тыс. человек.

Выборы в Госдуму девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Общее количество мест в нижней палате — 450 мандатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам.