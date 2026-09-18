Жителя Нижнего Тагила будут судить за кражу шести iPhone и пистолета из ПВЗ

Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрит уголовное дело 21-летнего Владимира Пузанова, обвиняемого в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение и в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Он стал фигурантом дела о краже шести iPhone и пневматического пистолета из пункта выдачи заказов (ПВЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По версии следствия, план был подготовлен заранее: в ПВЗ маркетплейса на ул. Черных раньше работал знакомый обвиняемого, поэтому он знал, где лежат заказы и расположены камеры и рубильник. У него также был дубликат ключей от входной двери. В ночь на 26 ноября 2025 года двое сообщников в черной одежде и балаклавах пришли к пункту, но обнаружили, что дверь примерзла. Тогда они позвонили еще одной участнице кражи — девушке одного из фигурантов, которая тоже раньше работала в этом ПВЗ. Она приехала на такси и помогла открыть дверь.

После проникновения в пункт один из фигурантов отключил камеры, а другой искал нужный заказ. Утром похищенные телефоны сдали в магазин техники за 420 тыс. руб. Общий ущерб маркетплейсу оценивается в 496 605 руб. Часть денег, как полагает следствие, получил и обвиняемый, но на следствии Пузанов признал частично: кражу iPhone не отрицал, а вот пневматический пистолет, по его словам, не брал.

Ирина Пичурина