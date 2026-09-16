Более 100 тысяч жителей Удмуртии проголосуют на выборах в Госдуму дистанционно

Более 100 тыс. жителей Удмуртии подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах, которые пройдут 18-20 сентября. Об этом сообщил в Мах и. о. руководителя администрации главы и правительства республики Александр Журавлев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Регистрация через портал «Госуслуги» завершилась 15 сентября. Дистанционно можно будет проголосовать на выборах депутатов Госдумы, районных советов, а в Можге — на дополнительных выборах депутатов местной гордумы.

При Общественной палате Удмуртии обучено более 2,7 тыс. наблюдателей. Они будут работать на избирательных участках совместно с членами УИК.

Напомним, в 2025 году на выборах в гордуму Ижевска в системе ДЭГ зарегистрировались около 53 тыс. избирателей: к 15 сентября проголосовали 91,5% участников электронного голосования — около 46 тыс. человек.