На СвЖД обновили более тысячи пассажирских платформ за лето

Свердловская железная дорога (СвЖД) в течение лета привела в порядок свыше 1 тыс. пассажирских платформ, сообщили в пресс-службе СвЖД. Выполнено восстановление покрытий платформ, покрашены навесы и ограждения, заменены скамейки и урны. Также обновлены сигнальные полосы и элементы навигации — аншлаги с названиями станций и стенды с расписанием движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Продолжается модернизация пригородной инфраструктуры в Свердловской и Тюменской областях, а также в Пермском крае с ремонтом пассажирских зданий, павильонов, посадочных платформ. В сентябре стартовало обустройство пассажирских платформ на остановочных пунктах Кисловское и 44 км в Свердловской области, Горьковка в Тюменской области, а также Школьная и Саламатово в Пермском крае. До конца года аналогичные объекты планируют установить еще на семи остановках: Одина в Свердловской области, а также Большая Ния, Медовый Дол, Мокино, Пятково, Мысы и Ласьва в Пермском крае.

Все новые сборные конструкции будут выполнены из железобетона по единому стандарту и оснащены лестницами и пандусами. Для безопасности пассажиров по краям платформ нанесут контрастные желтые полосы. В дальнейшем на объектах установят металлические ограждения, навесы со скамейками, урны и навигационные указатели, а также оборудуют дополнительное освещение.

Ирина Пичурина