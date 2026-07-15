А судьи что

Управление СКР по Башкирии начнет проверку информации о возможном хищении бюджетных средств и превышения полномочий в администрации Уфы. С подобной инициативой в ведомство обратился председатель горсовета Уфы Марат Васимов. В обращении на имя руководителя регионального управления СКР он сообщил о том, что автопарк мэрии и ее водители ранее использовались не по прямому назначению: якобы они могли перевозить судей Верховного суда Башкирии и членов их семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер горсовета Уфы Марат Васимов (крайний слева) сообщил в СКР о возможных преступлениях в мэрии Уфы

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Спикер горсовета Уфы Марат Васимов (крайний слева) сообщил в СКР о возможных преступлениях в мэрии Уфы

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Председатель городского совета Уфы Марат Васимов обратился к руководителю следственного управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому с просьбой провести проверку по фактам возможного незаконного использования служебного автотранспорта администрации Уфы судьями Верховного суда Башкирии.

В обращении (копия имеется в распоряжении «Ъ»), господин Васимов отметил, что «фиксировались неоднократные случаи предоставления служебного транспорта (с водителями и оплатой горюче-смазочных материалов за счет муниципального бюджета) судьям Верховного суда Республики Башкортостан, прибывшим на работу в нашу республику из Татарстана».

В частности, отметил господин Васимов, судей и членов их семей в выходные дни в автомобилях администрации возили из Уфы в Казань и обратно.

«Данные действия, предположительно, осуществлялись по инициативе руководства Верховного суда Республики Башкортостан»,— указал спикер горсовета Уфы.

В мае 2023 года председателем Верховного суда Башкирии был назначен уроженец Татарстана Раиль Шайдуллин, до этого работавший в Шестом кассационном суде общей юрисдикции. После его переезда в Уфу, по данным открытых источников, в Верховный суд Башкирии перешли работать несколько судей, чья карьера до этого строилась в Татарстане. Среди них — Ильфат Фахрутдинов (был судьей Шестого кассационного суда, в ВС РБ занимает должность заместителя председателя), Юлия Шуйская (экс-судья Нижнекамского городского суда) и Эдуард Додин (работал судьей Набережночелнинского городского суда).

Как писал «Ъ» (см. номер от 15 июля), тему использования автопарка мэрии судьями Верховного суда Башкирии поднял депутат горсовета Уфы Юлай Муратов во время голосования за досрочную отставку Ратмира Мавлиева, чей срок трудового контракта истекал в сентябре. Поводом для расторжения контракта стало лишение сити-менеджера, обвиняемого в получении взятки и превышении полномочий, доступа к гостайне после возбуждения против него уголовного дела.

Во вторник, по данным «Ъ», исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов уведомил следователя СКР о принятом горсоветом решении и попросил «оказать содействие» в передаче бывшему мэру трудовой книжки. Кроме того, господин Шарипов попросил проинформировать Ратмира Мавлиева о вакансиях в мэрии Уфы, которые не имеют отношения к государственной тайне: заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления, начальник управления координации строительной деятельности и другие.

Господин Мавлиев был задержан в конце апреля и первое время находился в СИЗО. По версии следствия, мэр участвовал в выводе из муниципальной собственности части земельного участка санатория «Радуга» стоимостью 13,2 млн руб., граничащего с коттеджем, в котором он проживал. Ему также инкриминируют получение 10 млн руб. от представителя строительной компании и сбор с рекламных агентств 31 млн руб. в некоммерческий Общественный фонд развития города, которые якобы пошли на премиальный Lexus.

6 мая Верховный суд Башкирии изменил ему меру пресечения на домашний арест, а в начале июля — на запрет определенных действий.

Вину Ратмир Мавлиев не признает.

Марат Васимов обратил внимание, что бывший сити-менеджер Уфы, обвиняемый в совершении коррупционных преступлений, «пользуется исключительно мягкой мерой пресечения», что «создает объективные условия для конфликта интересов и ставит под сомнение беспристрастность принимаемых судебных решений».

По мнению автора обращения, в действиях должностных лиц администрации Уфы, руководства Верховного суда республики и отдельных судей могут усматриваться признаки злоупотребления полномочиями, нецелевого расходования и хищения бюджетных средств.

Получить комментарии в Верховном суде Башкирии вчера не удалось. Руководитель объединенной пресс-службы судов республики Регина Хазиева находится в отпуске, а по телефонному номеру пресс-службы не отвечали на звонки.

Информированные собеседники «Ъ» отметили, что по обращению господина Васимова в ближайшие дни начнется проверка.

Адвокат Марат Самойлов, представляющий интересы Ратмира Мавлиева, передал «Ъ» комментарий бывшего главы администрации Уфы. Господин Мавлиев сообщил, что ему не известно «о факте предоставления транспорта для судей из Татарстана». При этом он отметил, что «в администрацию города поступали и поступают неоднократно от различных государственных структур просьбы оказать содействие при осуществлении ими хозяйственной деятельности». В качестве примера он привел просьбу управления СКР о предоставлении служебного жилья сотрудникам стоимостью около 25 млн руб. и республиканского МВД, которому «постоянно оказывается содействие в ремонте участковых пунктов полиции на сумму более 30 млн рублей, и ремонт здания МРЭО на сумму более 8 млн рублей из внебюджетных источников».

Булат Баширов