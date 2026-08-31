В Липецкой области выделили 395 млн на обслуживание камер фиксации нарушений ПДД

Областное казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» объявило электронный конкурс на обеспечение работы и техническое обслуживание комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в регионе. Начальная цена контракта — 395,1 млн руб. Источник финансирования — областной бюджет. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит обеспечивать работу и техническое обслуживание стационарных, передвижных и мобильных комплексов фотовидеофиксации. В обслуживание входят профилактические работы, устранение неисправностей, использование расходных материалов и организация государственной поверки оборудования.

Для передвижных комплексов подрядчик должен обеспечить их прием, вывоз, установку, настройку и эксплуатацию, а также менять места их дислокации и обеспечивать сохранность оборудования.

Отдельно предусмотрено техническое обслуживание мобильных комплексов. Победитель должен организовать их работу и до начала оказания услуг обучить и проинструктировать операторов.

Начать работу подрядчику необходимо в течение трех рабочих дней после получения необходимых данных от заказчика, но не раньше даты заключения контракта. Исполнять обязательства требуется до 31 октября 2028 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 сентября. Итоги подведут 21 сентября.

В июне «Ъ-Черноземье» сообщал, что ПАО «Ростелеком» предоставит услуги по передаче видеоизображения с камер на улицах Липецкой области почти за 100 млн руб.

Мария Свиридова