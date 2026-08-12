На ЮВЖД с начала года перевезли 1,5 тысячи питомцев без сопровождения владельцев

За семь месяцев 2026 года Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД) перевезла в поездах дальнего следования 1498 домашних животных без сопровождения владельцев. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Чаще всего питомцев отправляли с вокзала Воронеж-1 — 523 животных. Далее следуют Липецк (310), Белгород (235) и Тамбов (130).

Основную долю перевозок составили кошки и собаки. Среди нестандартных пассажиров — белка, ящерица, аквариумные рыбки, попугай и кролики. Самыми экзотическими признаны фретка (домашний хорек), декоративная крыса и шиншилла.

Услуга перевозки питомцев без сопровождения владельцев действует в сети РЖД с 2018 года. За все время на ЮВЖД таким образом перевезли более 21,3 тыс. животных. Отмечается, что оформить перевозочный документ можно онлайн или в специализированных багажных кассах на ряде станций ЮВЖД.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Липецкой области в сентябре начнут строить завод кормов для животных за 2 млрд руб.

Диана Нагайцева