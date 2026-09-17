В Екатеринбурге 26 сентября из-за «Кросса нации» перекроют несколько улиц

В Екатеринбурге 26 сентября из-за проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации» перекроют несколько улиц. Ограничения затронут автомобили и средства индивидуальной мобильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

С 04:00 до 15:00 26 сентября движение перекроют:

по улице Пирогова — от Репина до Татищева.

С 07:00 до 15:00:

по улице Татищева — от Мельникова до Репина;

по улице Крауля — от Пирогова до Репина;

по улице Репина — от Татищева до Мельникова.

На этих участках в тот же период будет запрещена парковка.

Кроме того, с 17:00 25 сентября до 15:00 26 сентября будет запрещена стоянка автомобилей на парковках в границах улиц Пирогова — Ключевской — Крылова — Татищева, а также Крылова — Крауля — Пирогова — Анри Барбюса.

С 07:00 до 15:00 26 сентября электросамокатам, велосипедам и другим средствам индивидуальной мобильности запретят движение по проезжей части и тротуарам в границах улиц Токарей — Репина — Малышева — Московская — проспект Ленина — Татищева.

Всероссийский день бега «Кросс нации» в этом году приурочен к Году единства народов России. Дистанция забега составит 2 км. Участие в нем бесплатное, для регистрации необходимо воспользоваться порталом «Госуслуг». Для допуска к соревнованиям потребуется медицинское заключение.

Полина Бабинцева