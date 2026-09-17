В Саратвое Особняк Готовицкого на улице Григорьева укрепят за 1,6 млн рублей

Комитет по архитектуре администрации Саратова объявил аукцион на первоочередные противоаварийные работы в особняке Готовицкого на улице Григорьева, 45 — объекте культурного наследия регионального значения, более известном как бывший «Дом трезвости». Следует из материалов на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 1,6 млн руб., работы должны быть завершены до 1 декабря 2026 года, гарантийный срок — 36 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Панорамы Фото: Яндекс.Панорамы

Согласно ведомости объемов работ, подрядчику предстоит частично усилить фундамент и перекрытия, заделать трещины в кирпичной кладке сводов, укрепить грунтовое основание и усилить стены металлическими элементами. В перечень также вошли устройство отмостки и ремонт чердачного перекрытия.

Особняк (по одним данным — середины 1870-х годов, по официальным документам — 1906 года) находился в безвозмездном пользовании регионального общества трезвости и здоровья до апреля 2022 года. Договор расторгли с формулировкой о том, что пользователь не занимается сохранением памятника; вскоре после выселения активистов неизвестные срезали в здании коммуникации. С тех пор мэрия не раз меняла планы на памятник: в декабре 2024 года анонсировалось создание в нем «малого музея архитектуры», осенью 2025-го — размещение школы искусств.

В июне 2024 года по факту разрушения памятника было возбуждено уголовное дело о халатности, в апреле 2025-го арбитражный суд обязал администрацию провести работы по сохранению особняка. К тому моменту два аукциона на противоаварийные мероприятия уже были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Победителя нашли с третьей попытки в июне 2025 года. Проект сохранения памятника мэрия заказала еще летом 2024 года.

Никита Маркелов