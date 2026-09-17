Военным комиссаром Тюменской области назначен Сергей Вахрушев

Сергей Вахрушев назначен военным комиссаром Тюменской области, сообщил в своих соцсетях губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max

Сергей Вахрушев — полковник, выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени А. И. Прошлякова. За успехи в службе награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, он участвовал в разработке проектов постановлений правительства РФ и приказов министра обороны. «Уверен, его опыт будет полезен региону»,— отметил глава региона.

Полина Бабинцева