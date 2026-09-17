Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,7 млрд

Международные резервы России на 11 сентября достигли $758,2 млрд. За неделю резервы увеличились на $4,7 млрд, сообщили в Банке России. Неделю назад показатель составлял $753,5 млрд. Рост резервы объясняют положительной переоценкой активов.

Выручки от российского нефтяного экспорта в августе выросла до $13,87 млрд, что на $330 млн больше, чем в июле. Это произошло несмотря на снижение объемов поставок до 6,44 млн баррелей в сутки. Экспорт сырой нефти составил 5,18 млн баррелей в сутки. Это выше аналогичного периода прошлого года на 450 тыс. баррелей.

Структура резервов состоит из иностранной валюты, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде, а также иных резервных активов.