Курскую птицефабрику «Красная Поляна» с выручкой 2,8 млрд уличили во множестве нарушений

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям привлекло к ответственности должностных лиц крупной птицефабрики из Железногорского района Курской области — ООО АПК «Красная Поляна». Об этом сообщили в ведомстве.

Проверка прошла 17 июня с участием районной прокуратуры. Инспекторы зашли в цеха и обнаружили, что предприятие нарушает базовые правила биобезопасности. В помещениях нашли пластиковые ящики без крышек для павшей птицы — на них не было маркировки «умеренно опасные биологические отходы». Это, по мнению надзорных органов, нарушает ветеринарные правила и создает риск распространения опасных болезней, в том числе птичьего гриппа.

Также на входах в цеха дезинфекционные коврики оказались слишком короткими и узкими — они не обеззараживают обувь как положено. А уборочный инвентарь не был промаркирован, из-за чего его могут случайно использовать в разных зонах.

За эти нарушения ответственное лицо оштрафовали на 20 тыс. руб. и вынесли предупреждение. Причем аналогичные нарушения на фабрике уже находили в ноябре прошлого года. Это говорит о том, что руководство не контролирует ситуацию должным образом, отметили в Россельхознадзоре.

ООО АПК «Красная Поляна» зарегистрировано в Курской области 12 апреля 2016 года, основная деятельность — производство охлажденного мяса птицы. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Геннадий Астахов, учредитель — Светлана Каргина (100%). По итогам 2025 года выручка предприятия выросла на 6,5% до 2,8 млрд руб., убыток — 108,4 млн руб. одом ранее выручка «Красной поляны» достигала 2,6 млрд, чистая прибыль — 10 млн руб.

Компанию не первый раз привлекают к ответственности: в июне в продукции птицефабрики нашли следы лекарственных препаратов.

Анна Швечикова