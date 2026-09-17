Адвокат опроверг информацию об аресте Марата Самойлова

Адвокат Ильшат Аминев, представляющий интересы другого адвоката Марата Самойлова, в разговоре с «Ъ-Уфа» опроверг информацию о его аресте в СИЗО. Ранее о мере пресечения сообщили «Пруфы».

В пресс-службе Советского райсуда Уфы рассказали, что материалы о мере пресечения в отношении господина Самойлова не поступали.

Накануне Марата Самойлова, который в судах защищает бывшего сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева, задержали по подозрению во вмешательстве в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание (ч. 2 ст. 294 УК РФ). Предъявлено ли ему обвинение, адвокат Ильшат Аминев отвечать отказался.

Идэль Гумеров