Адвоката бывшего мэра Уфы задержали

Адвокат Марат Самойлов, оказывающий юридические услуги бывшему главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву, задержан по подозрению во вмешательстве в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание (ч. 2 ст. 294 УК РФ). Об этом «Ъ-Уфа» сообщил адвокат Ильшат Аминев, представляющий интересы господина Самойлова. Уголовное дело возбуждено Вторым отделом по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии.

Марат Самойлов является руководителем уфимского филиала московской коллегии адвокатов «Альфа». С весны этого года защищает бывшего главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева, обвиняемого в превышении полномочий и получении взятки.

Олег Вахитов