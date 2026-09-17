Верховный суд отказал ритейлеру в продолжении спора с бывшим заводом Whirlpool в Липецке
Верховный суд РФ отказал челябинскому ООО «Компания РБТ» в принятии кассационной жалобы на прошлые решения в споре с липецким заводом «Ай Эйч Пи Апплаенсес» (бывший Whirlpool). Там не нашли оснований для пересмотра, следует из картотеки арбитражных дел.
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
Челябинское ООО «Компания РБТ» пыталось обжаловать отказ, но и повторно ВС РФ не дал хода делу. Все нижестоящие инстанции встали на сторону липецкого производителя бытовой техники «Ай Эйч Пи Апплаенсес».
- Еще 30 декабря 2022 года стороны заключили договор поставки, по которому завод отгрузил ритейлеру крупную бытовую технику. В декабре 2024 года поставка составила 64,9 млн руб., но оплата произведена не была. С учетом взаимозачетов долг снизился до 64,1 млн руб, плюс неустойка — 2,28 млн руб.
- «Компания РБТ» с иском не согласилась и подала встречные требования на 38,7 млн рублей, настаивая на выплате вознаграждения за участие в промоакциях с 31 декабря 2024 года по 3 марта 2025 года. В доказательство приводилась переписка по электронной почте и в WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Однако суды трех инстанций встали на сторону завода. Было установлено, что допсоглашения о выплате вознаграждения за спорный период стороны не подписывали, а переписка в мессенджере не является доказательством возникновения обязательств.
По данным Rusprofile, ООО «Ай Эйч Пи Апплаенсес» зарегистрировано в 2024 году в Липецке, производит бытовые электроприборы. Уставный капитал — 1,7 млрд рублей. Гендиректор — Достэль Онур, единственный владелец — турецкое АО «Арчелик». Компания — правопреемник Whirlpool, выпускает более 300 наименований техники. В 2025 году выручка была 36,8 млрд руб. (+37,9%), чистая прибыль также выросла — до 1,22 млрд руб. (+13,3 %).
ООО «Компания РБТ» занимается оптовой торговлей бытовой электроникой. Владельцы — Андрей Кашин (99%) и Марина Кашина (1%). В 2025 году выручка ООО составила 31,8 млрд руб. (-38,7 %), чистая прибыль —10,8 млн рублей (падение почти в восемь раз). .
Как сообщал «Ъ-Черноземье», «Ай Эйч Пи Апплаенсес» хотел инвестировать 450 млн руб. в модернизацию липецкого производства.