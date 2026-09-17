Верховный суд отказал ритейлеру в продолжении спора с бывшим заводом Whirlpool в Липецке

Верховный суд РФ отказал челябинскому ООО «Компания РБТ» в принятии кассационной жалобы на прошлые решения в споре с липецким заводом «Ай Эйч Пи Апплаенсес» (бывший Whirlpool). Там не нашли оснований для пересмотра, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Челябинское ООО «Компания РБТ» пыталось обжаловать отказ, но и повторно ВС РФ не дал хода делу. Все нижестоящие инстанции встали на сторону липецкого производителя бытовой техники «Ай Эйч Пи Апплаенсес».

Еще 30 декабря 2022 года стороны заключили договор поставки, по которому завод отгрузил ритейлеру крупную бытовую технику. В декабре 2024 года поставка составила 64,9 млн руб., но оплата произведена не была. С учетом взаимозачетов долг снизился до 64,1 млн руб, плюс неустойка — 2,28 млн руб.

«Компания РБТ» с иском не согласилась и подала встречные требования на 38,7 млн рублей, настаивая на выплате вознаграждения за участие в промоакциях с 31 декабря 2024 года по 3 марта 2025 года. В доказательство приводилась переписка по электронной почте и в WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Однако суды трех инстанций встали на сторону завода. Было установлено, что допсоглашения о выплате вознаграждения за спорный период стороны не подписывали, а переписка в мессенджере не является доказательством возникновения обязательств.

По данным Rusprofile, ООО «Ай Эйч Пи Апплаенсес» зарегистрировано в 2024 году в Липецке, производит бытовые электроприборы. Уставный капитал — 1,7 млрд рублей. Гендиректор — Достэль Онур, единственный владелец — турецкое АО «Арчелик». Компания — правопреемник Whirlpool, выпускает более 300 наименований техники. В 2025 году выручка была 36,8 млрд руб. (+37,9%), чистая прибыль также выросла — до 1,22 млрд руб. (+13,3 %). ООО «Компания РБТ» занимается оптовой торговлей бытовой электроникой. Владельцы — Андрей Кашин (99%) и Марина Кашина (1%). В 2025 году выручка ООО составила 31,8 млрд руб. (-38,7 %), чистая прибыль —10,8 млн рублей (падение почти в восемь раз). .

Как сообщал «Ъ-Черноземье», «Ай Эйч Пи Апплаенсес» хотел инвестировать 450 млн руб. в модернизацию липецкого производства.

Анна Швечикова