Структура турецкой компании вложит 450 млн в модернизацию производства в Липецке

В 2026 году липецкое ООО «Ай эйч пи апплаенсес» инвестирует свыше 450 млн руб. в модернизацию производства, обеспечит создание 60 дополнительных рабочих мест и запустит 10 роботизированных комплексов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что предприятие планирует внедрить технологии искусственного интеллекта.

«Ай эйч пи апплаенсес» осуществляет выпуск более 300 наименований бытовой техники и является крупнейшим в Европе производственным комплексом подобного формата, обладающим полным циклом производства. В 2025 году компанией освоены две новые линейки: на заводе холодильников — серия «Файтер», на заводе стиральных машин — инновационные серии «Поэма» и «Кронос». Доля продукции на российском рынке составляет 16,1%, также организованы ее поставки в страны СНГ.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Ай эйч пи апплаенсес» зарегистрировано в 2024 году в Липецке для производства бытовых электрических приборов. Уставной капитал составляет 1,7 млрд руб. Гендиректор — Достэль Онур. Единственный собственник — турецкое АО «Арчелик». 2024 год компания закончила с выручкой 27 млрд руб., чистая прибыль составила 1,1 млрд руб.

В мае прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что завод не соблюдал экологические требования, вследствие чего Центрально-Черноземное межрегиональное управление выдало ему предписание об устранении нарушений. Сотрудники ведомства также пообещали привлечь компанию к административной ответственности.

