Временному управляющему «Сколхимпрома» запретили первое собрание кредиторов

Арбитражный суд Башкирии по требованию ООО «Симплекс» запретил первое собрание кредиторов банкротящегося ООО «Сколхимпром». Заседание должно было состояться сегодня в Уфе в 10 утра по местному времени.

Как сообщал «Ъ-Уфа», на банкротстве «Сколхимпрома» настаивает АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожно-строительный подрядчик Башкирии. Требования госпредприятия составляют 115,2 млн руб. 3 июня в «Сколхимпроме» ввели наблюдение. Временным управляющим назначен член СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих» Ильдар Сырлыбаев.

Компания «Симплекс» добивается включения в реестр требований 238,7 млн руб. Кроме того, не изучена задолженность перед ООО «Промэкс» на 195 млн руб., Сбербанка — на 13,2 млн руб. и ФНС — на 5,1 млн руб.

«Требования ПАО "Сбербанк России", ООО "Симплекс", ООО "Промэкс" являются значительными по размеру относительно уже включенных в реестр требований и в случае признания их арбитражным судом обоснованными, могут повлиять на принятие решений первым собранием кредиторов должника, ввиду чего суд считает необходимым заявление удовлетворить, запретить проведение первого собрания кредиторов ООО "СколХимПром"», — говорится в определении арбитражного суда Башкирии.

Идэль Гумеров