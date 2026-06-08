В «Сколхимпроме» ввели наблюдение

Арбитражный суд Башкирии, рассматривающий дело о банкротстве ООО «Сколхимпром», ввел наблюдение в отношении компании.

Единственным участником дела о несостоятельности уфимской компании является АО «Башкиравтодор», с которого «Сколхимпром» требует 721,5 млн руб. В свою очередь, «Башкиравтодор» взыскивает со «Сколхимпрома» около 327,4 млн руб. (эти иски суды рассмотрят с 16 июня по 15 июля), а ранее смог взыскать более 115,2 млн руб. за неполную поставку дизельного топлива.

Определением арбитражного суда Башкирии в компании введено наблюдение сроком на пять месяцев. Временным управляющим «Сколхимпрома» назначен член СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих» Ильдар Сырлыбаев. Следующее заседание в деле о банкротстве пройдет 15 июля.

Идэль Гумеров