Канада намерена вступить в Совместный экспедиционный корпус НАТО

Канада подала заявку на вступление в Объединенный экспедиционный корпус Великобритании (JEF) — коалицию из десяти стран-участниц НАТО, созданную для быстрого реагирования на угрозы. Премьер-министр Канады Марк Карни объявил об этом решении на встрече с британским коллегой Энди Бернемом, передает CBC.

Господин Карни назвал объединение важной инициативой и указал на другие связи с Великобританией в области обороны. В частности, Канада присоединилась в качестве наблюдателя к программе по разработке истребителя нового поколения. Однако премьер-министр не уточнил, как именно страна будет участвовать в JEF и что будет означать ее членство.

JEF был создан в 2014 году и объединяет десять стран: Великобританию, Данию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Швецию и Эстонию. Великобритания уже предлагала Канаде вступить в военное партнерство, однако правительство бывшего премьер-министра Стивена Харпера отказалось.