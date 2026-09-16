В среднем житель Ижевска отдает 37% месячной зарплаты на аренду «двушки»

37% месячной зарплаты жителя Ижевска уходит на аренду двухкомнатной квартиры при ставке 32,8 тыс. руб. Такие данные приводят аналитики портала «Циан». На аренду однокомнатной квартиры приходится тратить 28% зарплаты. Ее стоимость достигает 24,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За год цены на «однушку» и «двушку» в столице Удмуртии изменились мало: в первом случае стоимость чуть упала — на 3 процентных пункта, во втором — нулевая динамика. В среднем по 40 исследуемым городам на оплату проживания уходит 32% зарплаты при аренде однокомнатной квартиры и 44% — двухкомнатной. Доступнее съем «однушек» стал в 38 городах, «двушек» — в 37.

«Впервые с 2020 года на рынке долгосрочной аренды не зафиксирован рост ставок год к году. В результате этого расчетная доступность съема жилья увеличилась. Сейчас она ниже, чем весной или летом, потому что сезонный рост ставок все равно есть, хотя и не такой сильный, как в предыдущие годы»,— отметила ведущий аналитик платформы Елена Бобровская.

Напомним, 72% сделок на вторичном рынке недвижимости Ижевска провели в январе—июле по квартирам в домах старше 10 лет.