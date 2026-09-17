Звезда «Оно» Билл Скарсгард исполнит главную роль в новой игре Хидэо Кодзимы

Шведский актер Билл Скарсгард присоединился к актерскому составу новой игры Хидэо Кодзимы Physint. Он исполнит в игре главную роль. Ранее Кодзима объявил об участии в проекте актрисы и модели Чарли Фрейзер, звезды «Поезда в Пусан» Ма Дон Сока и японской актрисы Минами Хамабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Билл Скарсгард

Фото: Daniel Cole / Reuters Билл Скарсгард

Фото: Daniel Cole / Reuters

Скарсгарду 36 лет. Он наиболее известен по роли клоуна Пеннивайза в фильмах ужасов «Оно», «Оно 2» и сериале «Оно: Добро пожаловать в Дерри».

«Мы (со Скарсгардом.— "Ъ") оба давние поклонники творчества друг друга, и мы решили вместе отправиться в это новое приключение. Примерка костюмов, сканирование и тесты камер, которые мы провели с Биллом и Чарли ранее в этом году, вселили в меня огромную уверенность в направлении проекта»,— сказал Хидэо Кодзима во время Xbox Tokyo Game Show 2026.

Предыдущие две игры Кодзимы, Death Stranding и Death Stranding 2: On the Beach, издала Sony Interactive Entertainment, и первоначально они выходили на консолях PlayStation. Главную роль в обеих играх исполнил звезда «Ходячих мертвецов» Норман Ридус.

Предполагалось, что выпуском Physint также займется Sony. Но 10 сентября компания заявила о прекращении сотрудничества с Кодзимой. По словам геймдизайнера, Sony вышла из проекта еще летом. Официально о причинах не сообщалось. Источники Bloomberg утверждают, что дело в продажах предыдущих двух игр, не оправдавших ожидания Sony.

Теперь Physint разрабатывается под прямого конкурента PlayStation — Xbox. Никаких подробностей о сюжете и геймплее игры пока нет. Кодзима называет Physint «шпионским экшеном». Также в разработке находится еще одна его игра — хоррор OD, главную роль в которой исполнит коллега Скарсгарда по фильмам «Оно» София Лиллис.

Евгений Белоусов