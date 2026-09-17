ЦБ оспорил в Суде ЕС ограничения на признание судебных решений России

Банк России сообщил, что 15 сентября инициировал судебное разбирательство в Общем суде Европейского союза. Регулятор оспаривает ограничения на признание решений российских судов и их приведение в исполнение в других странах.

В ЦБ уточнили, что пытаются оспорить статью 1(28) Регламента Совета ЕС № 2026/1848 от 23 июля 2026 года. Она наделяет суды членов блока правом запрещать российским субъектам обращаться за признанием и исполнением решений российских судов в любых юрисдикциях.

«Документ является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии,— заявили в ЦБ,— и помешать Банку России исполнить решение Арбитражного суда Москвы». Речь идет о деле № А40-345157/2025 по иску регулятора к Euroclear.

ЦБ указал на несоразмерность ограничений, установленных регламентом. По оценке ведомства, меры затрагивают защиту прав Банка России за пределами ЕС и включают применение финансовых санкций за нарушение судебных запретов. В ЦБ РФ полагают, что оспариваемые положения нарушают принципы доступа к правосудию, правовой определенности и иммунитета центральных банков. Кроме того, механизм запрета действий в любых юрисдикциях характеризуется как экстерриториальный и, следовательно, неправомерный.