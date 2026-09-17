ЦБ оспорил в Суде ЕС ограничения на признание судебных решений России
Банк России сообщил, что 15 сентября инициировал судебное разбирательство в Общем суде Европейского союза. Регулятор оспаривает ограничения на признание решений российских судов и их приведение в исполнение в других странах.
В ЦБ уточнили, что пытаются оспорить статью 1(28) Регламента Совета ЕС № 2026/1848 от 23 июля 2026 года. Она наделяет суды членов блока правом запрещать российским субъектам обращаться за признанием и исполнением решений российских судов в любых юрисдикциях.
«Документ является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии,— заявили в ЦБ,— и помешать Банку России исполнить решение Арбитражного суда Москвы». Речь идет о деле № А40-345157/2025 по иску регулятора к Euroclear.
ЦБ указал на несоразмерность ограничений, установленных регламентом. По оценке ведомства, меры затрагивают защиту прав Банка России за пределами ЕС и включают применение финансовых санкций за нарушение судебных запретов. В ЦБ РФ полагают, что оспариваемые положения нарушают принципы доступа к правосудию, правовой определенности и иммунитета центральных банков. Кроме того, механизм запрета действий в любых юрисдикциях характеризуется как экстерриториальный и, следовательно, неправомерный.
Решение Арбитражного суда Москвы само по себе не дает доступа к активам Euroclear в Бельгии: для взыскания за рубежом местный суд должен признать российский акт и допустить его исполнение. Запрет на обращение за таким признанием создает дополнительный процессуальный барьер, причем юристы отмечали, что новые ограничения направлены на то, чтобы исключить даже попытки взыскания европейского имущества.
В мае 2026 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России к Euroclear и постановил исполнить решение немедленно. После этого Euroclear обратился в бельгийский суд, заявив, что российский суд не имел юрисдикции, а решение о взыскании может принять только бельгийская инстанция. Поэтому спор в ЕС определяет не только действительность российского решения, но и возможность превратить его в реально взыскиваемые за рубежом средства.
Практический результат для Банка России — сохранение юридических препятствий к изъятию замороженных активов даже после решения российского суда. Исполнение в государствах, присоединившихся к санкциям против России, также создает для них риск вторичных санкций, а рассмотрение спора в западных судах, по оценке Банка России, может занять полтора-два года.