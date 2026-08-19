В Воронежской области легализовали занятость почти 5,5 тысяч человек

В результате мер по снижению неформальной занятости в Воронежской области за первое полугодие 2026-го были официально оформлены трудовые отношения с 5 405 наемными работниками. Об этом проинформировала глава регионального министерства труда Майя Мандрыкина на заседании профильной межведомственной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным облправительства, комиссия работает с организациями, где «усматриваются признаки подмены трудовых отношений», а зарплата в этих компаниях находится на уровне ниже минимального размера оплаты труда. Мониторинг ведут в каждом муниципалитете совместно с Федеральной налоговой службой. Всего за полгода в поле зрения комиссии попали 439 работодателей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Воронежской области в январе–мае 2026 года, по информации Воронежстата, составила 80,6 тыс. руб., что на 13,6% выше уровня аналогичного периода 2025-го. В мае размер оплаты труда достиг 83,3 тыс. руб., увеличившись по сравнению с маем прошлого года на 12,1%. Реальный размер зарплаты с учетом индекса потребительских цен в мае 2026-го вырос на 8,2% относительно мая 2025-го.

Накануне «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в 2026 году министерство промышленности и транспорта Воронежской области приостановило почти 1 тыс. разрешений на работу автомобилей такси после выявления нарушений обязательных требований. По состоянию на середину августа 501 такси возобновило деятельность после устранения нарушений, 179 разрешений аннулировали окончательно, а по 299 случаям перевозчики продолжают работу.

Денис Данилов