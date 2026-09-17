Правительство направит 3,5 млрд рублей на реконструкцию дороги к морю в Крыму
Правительство направит около 3,5 млрд руб. на реконструкцию автомобильных дорог, ведущих к черноморскому и азовскому побережьям Крыма. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, планируется реконструировать участок от Перевального до Алушты, который «соединяет с черноморским берегом трассу "Таврида"». Выделение финансирования позволит строителям «не сбавлять набранный на объекте темп», добавил премьер.
Также господин Мишустин сообщил о выделении бюджетных средств на другие программы:
- на господдержку ипотечных программ кабмин направит — 157 млрд руб.;
- на социальные выплаты для жителей новых регионов — 8,2 млрд руб.;
- на компенсации жителям Белгородской области, утратившим жилье, — 2 млрд руб.