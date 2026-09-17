«Не надо ждать эволюции, надо быть ее двигателем»

Темой главной пленарной сессии международного промышленно-энергетического форума TNF, который с 14 по 17 сентября проходил в Тюмени, стало импортозамещение в нефтегазовом секторе. Представители власти, крупных добывающих и перерабатывающих компаний отметили, что сейчас решения позволяют не только замещать ушедшие компоненты, но и создавать собственные инновационные разработки. Ключевая цель — разработка трудных месторождений. Однако многие предприятия с недоверием относятся к отечественным решениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: гендиректор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, генеральный директор ООО "Сибур" Михаил Карисалов и заместитель председателя правления, начальник департамента перспективного развития ПАО "Газпром" Олег Аксютин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Слева направо: гендиректор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, генеральный директор ООО "Сибур" Михаил Карисалов и заместитель председателя правления, начальник департамента перспективного развития ПАО "Газпром" Олег Аксютин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Доля локализации в нефтяных предприятиях по итогам 2025 года составила 80%, рассказал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов на главной пленарной сессии форума TNF. Из 220 критических для отрасли позиций локализованы 75%: часть уже запущена в серию, часть находится на стадии НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

По словам министра, на первом этапе проект по локализации основывался в первую очередь на замещении критической инфраструктуры. Сейчас можно говорить о втором этапе, который подразумевает разработку собственных инновационных решений — например, для добычи ТРИЗов (трудно извлекаемых запасов) и переработки нефти в новые материалы.

Отдельно министр остановился на ситуации в производстве СПГ. По его словам, отрасль столкнулась со сдвигом сроков ввода отдельных линий — сказались сложности, возникшие после 2022 года, из-за чего многие агрегаты не удалось сдать вовремя. До конца года, уточнил он, ожидается еще четыре крупных агрегата с локализацией на уровне 82–85%.

Сейчас важная задача — сократить срок испытаний новых разработок, заявил министр. Для этого можно использовать IT-решения и проводить испытания на цифровых полигонах и с использованием цифровых двойников. С таким подходом срок испытаний с 18 месяцев можно сократить до одного, указал господин Алиханов. «Не надо ждать эволюции, надо быть ее двигателем», — посоветовал министр.

Тему цифровизации продолжил зампред правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин. Основные задачи цифровых решений — это снижение затрат и уменьшение сроков вывода технологий. В «Газпроме» цифровые решения становятся элементом предынвестиционной деятельности. На этой стадии проект как правило имеет большой объем неопределенности, а анализ больших данных позволяет ее уменьшить.

С помощью машинного обучения в компании оценивают добывающую возможность пласта, оценивают его гидрологические показатели. С помощью цифрового двойника завода можно оценивать его параметры и точки для оптимизации еще до начала строительных работ.

По словам господина Аксютина, сейчас отдельные этапы интерпретации данных с помощью цифровизации можно сократить в три-семь раз, а производительность — повысить на 80%.



Как заметила основатель и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова, недоверия нефтяников к отечественным решениям остаётся высоким. «Первым делом говорят "фу", а потом мы доказываем, что правда сделали что-то классное», — описала она типичную реакцию заказчиков.

Госпожа Ускова указала на необходимость ускорять внедрение инновационных решений. По ее мнению, процедура прохождения закупки у нефтяного заказчика, которая может занимать до 12 месяцев, сейчас неэффективна.



Участники сессии заметили, что основным ориентиром для разработок в нефтегазовой отрасли сейчас становится необходимость извлекать все более трудоемкие запасы. По словам гендиректора «Газпром нефти» Александра Дюкова, конкурентоспособность компании в перспективе будет определяться объемом запасов, которые она способна вовлечь в разработку. Речь идет о трех категориях: остаточных запасах на зрелых месторождениях, трудноизвлекаемых запасах и новых нефтяных провинциях, включая шельфовые запасы и Арктику.

Господин Дюков отметил, что обычные методы уже не помогают, и теперь нужны сложные скважины с длинным горизонтальным стволом и специальной обработкой пласта. Сейчас с помощью заводнения удается извлечь лишь 30–35% нефти, и компании стараются увеличить этот показатель за счет новых химических, газовых и комбинированных методов. Для трудноизвлекаемых запасов, по его словам, нужны новые буровые растворы и полимеры, более точные методы разведки, чтобы понять, где в пласте есть нефть, а также специальное оборудование.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук рассказал, что в регионе уже нашли четыре перспективных участка с общими запасами в 3 млрд тонн нефти, но без новых технологий их не освоить.

Глава региона сообщил, что поправки в закон о недрах позволят продлить срок действия лицензий в арктических зонах до 10 лет, а для испытаний технологий созданы специальные площадки. Инвестиции в пять полигонов на несколько лет составят 60 млрд руб.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал Арктику главным источником заказов для нефтяной промышленности. По его словам, там сосредоточены огромные запасы, но для их добычи нужны новые материалы, оборудование, ледоколы, флот и системы спасения. Это даст заказы на триллионы рублей.

Господин Артюхов добавил, что в Арктике 2–3 трлн кубометров трудноизвлекаемого газа, и для его освоения нужны государственные стимулы, включая налоговые льготы.

Подводя итог дискуссии, Антон Алиханов согласился, что внедрение технологий идет медленнее, чем хотелось бы. Препятствием становится слишком много нормативов и слишком много недоверия — как со стороны регуляторов, так и со стороны самих компаний. «Особенно недоверие к своему, вера в чудо из-за границы и неверие в свои силы», — подчеркнул он. Участники сессии сошлись на том, что без изменения этого отношения и ускорения процедур импортозамещение в ТЭК не выйдет на новый уровень.

Анна Капустина, Тюмень