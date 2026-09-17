Открыт ледовый дворец «Лебедянь-арена» за почти 700 млн рублей

В Лебедяни открыт ледовый комплекс «Лебедянь-арена», рассказал в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, комплекс был востребован: ранее юные спортсмены и местная взрослая хоккейная команда тренировались в других округах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Арена будет использоваться не только для тренировок, но и для массового катания и соревнований. Источники финансирования — федеральная поддержка по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», областные средства и помощь местных агропредприятий.

«Ъ-Черноземье» писал, что в декабре 2024 года администрация Лебедянского района объявила аукцион по выбору подрядчика.

Начальная цена — 674,8 млн руб. Согласно проектной документации, подрядчику предстояло построить двухэтажное здание площадью 3,7 тыс. кв. м с ледовой ареной 56 на 28 м на участке 220 тыс. кв. м (в условных границах проектирования — 12 тыс. кв. м). Пропускная способность в учебно-тренировочном режиме — 50 человек в смену, максимальное количество зрителей — 300 человек. На территории также размещены котельная и ледовая установка.

Подряд на строительство в начале 2025 года получило местное ООО «Стройотдел», совладельцем которого выступает бывший депутат горсовета Липецка Александр Кофанов. Компания снизила начальную цену контракта с 674,8 до 614 млн руб. В аукционе участвовало два участника; проигравший предлагал больше — 617,4 млн руб.

Тем не менее в ходе исполнения контракта было заключено несколько допсоглашений. В «Стройотделе» ссылались на изменения в проектно-сметной документации. Соглашения подписывались между администрацией Лебедянского муниципального района в лице главы Алексея Телкова и ООО «Стройотдел» в лице директора Александра Кофанова. По данным «госзакупок», цена контракта составила 671 млн руб., стоимость исполненных обязательств — 622,1 млн руб., фактически оплачено — 630,6 млн.

Анна Швечикова