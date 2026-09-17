Вторую станцию зарядки нижегородских электросудов хотят установить в 2027 году

Дополнительная станция для быстрой зарядки электросудов на одном из причалов у Чкаловской лестницы Нижнего Новгорода появится в 2027 году. Об этом сообщил генеральный директор АО «Водоходъ. Пассажирский порт» Юрий Куликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ

Первая зарядная станция для электросудов работает в районе Речного вокзала. Всего во флоте компании сейчас три судна на электротяге: «Экоход», «Петергоф» и «НиНо», которое запустили 17 сентября по маршруту от Чкаловской лестницы до Стрелки и обратно. В следующем году по тому же маршруту «Водоходъ» обещает запустить электросудно «Гор».

«НиНо» движется по водной глади со скоростью 10 км/ч и заряда аккумулятора хватает на 12 часов работы. «Благодаря второму судну мы увеличим интенсивность движения в пиковой сезон и уменьшим интервалы между посадками», — пояснил «Ъ-Приволжье» господин Куликов.

Егор Емельянов