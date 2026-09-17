Электросудно «НиНо» проекта «Фонтанка 2.0» запустили в Нижнем Новгороде

Новое электросудно «НиНо» проекта «Фонтанка 2.0» начало курсировать в Нижнем Новгороде по маршруту от Чкаловской лестницы до Стрелки и обратно. Время в пути составляет около 20 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ Новое судно назвали в честь одного из символов Нижнего Новгорода — олененка «НиНо» Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ Новое судно назвали в честь одного из символов Нижнего Новгорода — олененка «НиНо» Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ

Судно рассчитано на 75 пассажиров, оно будет ходить каждый час. Первый рейс от Чкаловской лестницы до Стрелки стартует в 11:55, последний — в 20:30. В обратную сторону судно начнет курсировать с 12:35, последний рейс — в 19:55. Стоимость билета составит 300 руб. в одну сторону, для детей до пяти лет услуга бесплатна.

«НиНо» построили на судоверфи «Речная» в Санкт-Петербурге по заказу АО «Водоходъ. Пассажирский Порт». На борту предусмотрены закрытая и открытая палубы, современный салон и сплит-системы. Судно двигается на бесшумном электрическом ходу без вибрации.

Назвали его в честь официального талисмана Нижнего Новгорода — олененка «НиНо». Второе такое же судно под именем еще одного талисмана — «Гор» — планируют запустить в Нижнем Новгороде в 2027 году по тому же маршруту.

Как писал «Ъ-Приволжье», еще одно электросудно для Нижнего Новгорода — «Петергоф» проекта «Москва 2.0» — построили по заказу «Водохода» на верфи «Эмпериум» (входит в АФК «Система») в Ленинградской области.

Егор Емельянов