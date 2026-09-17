Huawei представила новейшие ИИ-чипы

Китайская компания Huawei представила в Шанхае 11 чипсетов, ИИ-ускорители, процессоры и накопители памяти. Компания презентовала вычислительный кластер Atlas 960 SuperPoD с новейшими решениями в области машинного обучения, позволяющего ИИ делать прогнозы или принимать решения. Huawei также анонсировала выпуск чипов серии Ascend 970 и 980 в 2028 и 2029 годах соответственно.

Как отметили опрошенные агентством Associated Press эксперты, Huawei надеется на то, что представленные ИИ-технологии «позволят успешно конкурировать с мировыми лидерами в этой области, в том числе с американской Nvidia».

Евгений Хвостик