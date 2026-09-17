«Клиентские» растраты

В Никулинском суде Москвы оглашен приговор четверым фигурантам уголовного дела о хищениях из банка «Клиентский», в том числе бывшему совладельцу кредитного учреждения Александру Кленовскому. Все они осуждены на срок от шести до восьми лет, но от отбытия наказания подсудимых освободили в связи с истечением сроков давности. Они вышли не только по рассмотренному выделенному эпизоду о хищении 100,6 млн руб., но и по основному делу, где речь идет уже о 12 млрд руб., которое вообще не дошло до суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

На оглашение приговора в Никулинский суд бывший совладелец «Клиентского» Александр Кленовский, бывшие гендиректоры двух компаний-заемщиков Дмитрий Меренков и Константин Очеретин, а также бухгалтер обеих фирм Наталья Дубровина приехали без вещей. У всех давно вышли не только сроки пребывания под какой бы то ни было мерой пресечения, но и вообще сроки привлечения к уголовной ответственности.

Прокурор во время прений, запросив для не признавших вины подсудимых от семи до десяти лет за растрату и отмывание, сам же и попросил суд освободить фигурантов от отбытия наказания.

Суд назначил бывшему банкиру восемь лет, а коммерсантам — по шесть. Всех их отпустили по домам.

У Константина Очеретина суд конфисковал квартиру, а у Натальи Дубровиной участок площадью шесть соток. С остальных взять оказалось нечего.

Суд признал фигурантов виновными в эпизоде с хищением из «Клиентского» 100,6 млн руб., которое было выделено из основного дела, где речь идет уже о 12 млрд руб. ГСУ СКР расследует это дело уже более 11 лет. На последнее обстоятельство обратил внимание и суд, вынеся в своем решении в адрес СКР представление о ненадлежащем расследовании уголовного дела.

Из материалов расследования следует, что четыре заведомо невозвратных кредита банк «Клиентский» выдал в период с апреля 2014 по май 2015 года ООО «Сантек» и ООО «Простаринжиниринг», гендиректоры которых — учившиеся в школе в одном классе Дмитрий Меренков и Константин Очеретин — были хорошо знакомы с господином Кленовским.

Переводы денежных средств третьим лицам, по версии следствия и суда, осуществляла бухгалтер обеих фирм Наталья Дубровина.

Организаторами хищений помимо Александра Кленовского (35% акций) считаются также другой бывший совладелец «Клиентского» — многократный чемпион страны по баскетболу, чемпион мира, Европы и призер Олимпиады Андрей Лопатов (59%), занимавший пост предправления кредитного учреждения, а также сменивший его в должности Илья Волосевич. Двое последних были заочно арестованы и объявлены в международной розыск. Андрей Лопатов в возрасте 64 лет скончался в США в 2022 году, а Илья Волосевич проживает в Латвии.

«Приговор будет обжалован, поскольку в деле есть доказательства невиновности моей подзащитной, которые следствие и суд проигнорировали,— заявил “Ъ” адвокат Натальи Дубровиной Владимир Жеребенков.— В частности, доподлинно известно, что все денежные переводы банк осуществлял сам, имея доступ к соответствующей программе и расчетным счетам всех задействованных в схеме фирм, а подсудимых использовали втемную».

Олег Рубникович